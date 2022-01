Trudering: 14-Jähriger bricht in Supermarkt ein

In der Nacht auf Mittwoch ist ein 14-Jähriger in einen Supermarkt in Trudering eingebrochen. Die Polizei hat die Diebestour schnell beendet und den Minderjährigen wieder seinen Eltern übergeben.

Trudering - In der Nacht auf Mittwoch ist in Trudering ein Minderjähriger in einen Supermarkt eingebrochen. Dies berichtet die Polizei. Der 14-Jährige wurde festgenommen und im Anschluss an seine Eltern übergeben.

Nach Einbruch: Polizei umstellt Supermarkt

Mit geballten Kräften verschaffte er sich in der Nacht auf Mittwoch über die Schiebetüren Zutritt zum Supermarkt in der Kreillerstraße. Der Junge konnte sich aber nicht lange an den vollen Warenregalen bedienen, bevor schon die Polizei eintraf und das Gebäude umstellte. Daraufhin gab der Minderjährige seinen Diebstahl auf und verließ den Supermarkt, worauf er von den Beamten festgenommen wurde.

Die Polizisten nahmen die Personaldaten des 14-Jährigen auf und brachten ihn wieder zurück zu seinen Eltern. Den gescheiterten Einbrecher erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Die Polizei leitete weitere Ermittlungen ein.