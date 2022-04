Transporter brennt auf Abschlepper: Fahrer reagiert genau richtig

Am Donnerstag hat ein Transporter auf einem Abschleppwagen gebrannt. Der Fahrer konnte wohl Schlimmeres verhindern.

Die Feuerwehr löscht den Transporter, an dem ein Totalschaden entstand.

Trudering-Riem - Der Fahrer des Abschleppwagens reagierte laut Feuerwehr "beispielhaft", durch sein schnelles Handeln verhinderte er wahrscheinlich Schlimmeres.

Am Donnerstagmittag geriet ein Transporter, der sich auf dem Abschleppwagen befand, in Brand. Der Fahrer des Abschleppers bemerkte bei einem Blick in den Rückspiegel, dass Rauch aus seiner Ladung kam.

Daraufhin bog er direkt in den Rappenweg in Trudering ein und alarmierte die Feuerwehr. Mit einem Passanten lud er anschließend den defekten Transporter von der Ladefläche ab und fuhr den Abschleppwagen zur Seite.

Transporter mit Totalschaden

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Motorbereich des Fahrzeugs bereits in Vollbrand, die Einsatzkräfte konnten das Feuer aber schnell löschen. Am Transporter entstand ein Totalschaden, verletzt wurde jedoch niemand. "Durch das schnelle und umsichtige Handeln des Fahrers konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Lkw verhindert und ein größerer Schaden abgewendet werden", teilte die Feuerwehr mit.