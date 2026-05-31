Unfall in der Landshuter Allee: Eine Tram kollidiert mit einem Transporter, dabei werden mehrere Personen verletzt.

In der Landshuter Allee ist eine Tram mit einem Lieferwagen kollidiert. (Symbolbild)

Am Samstagnachmittag hat sich an der Kreuzung Dachauer Straße Ecke Landshuter Allee ein Unfall zwischen einer Tram und einem Lieferwagen der Marke Ford Transit ereignet, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 14.35 Uhr ist der 19-jährige Fahrer des Transporters beim regelwidrigen Abbiegevorgang an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle nach links in Richtung Olympiapark von der Tram erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste die Tram. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

In der Landshuter Allee ist eine Tram mit einem Lieferwagen kollidiert. © Thomas Gaulke

Tram kollidiert mit Transporter – mehrere Verletzte

Zum Zeitpunkt des Unfalls waren etwa 50 Fahrgäste an Bord der Straßenbahn. Der 19-Jährige sowie seine Mitfahrer, einmal 19 Jahre, zweimal 21 Jahre, wurden jeweils leicht verletzt. Eine 72-Jährige, die sich in der Trambahn befand, wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle fünf wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert.

Nach Bergung des Ford Transit wurde die Tram durch Einsatzkräfte der MVG und der Feuerwehr wieder zurück in die Gleise geschoben. Am Pkw sowie der Trambahn entstand erheblicher Sachschaden, der auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt wird.

Aufgrund des Unfalls und der anschließenden Aufräumarbeiten musste eine Abfahrt an der Landshuter Allee für knapp drei Stunden gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.