Totalschaden: Mercedes in Moosach ausgebrannt

Auf einem Parkplatz in Moosach ist am Donnerstagnachmittag das Auto eines 44-jährigen Mannes ausgebrannt. Ursache für den Brand war wohl ein technischer Defekt im Motorraum.

Moosach - Am Donnerstagnachmittag ist auf einem Parkplatz in der Hugo-Troendle-Straße beim Versuch den Motor zu starten ein Mercedes in Flammen aufgegangen. Dies berichtet die Polizei.

Technischer Defekt als Ursache für Autobrand

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Das Auto des 44-jährigen Besitzers ist ein Totalschaden. Ursache des Brandes war laut Feuerwehr wohl ein technischer Defekt. Der entstandene Schade wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.