Tonnenschweres Brückenbauteil gekippt: Balanstraße mehrere Tage gesperrt

Bei der Brückenbaustelle ist am Montag Nachmittag ein massives Betonbauteil umgestürzt.

Haidhausen - Gegen 16.15 Uhr am Montagnachmittag sind Feuerwehr und Polizei in die Balanstraße ausgerückt: Weil ein massives Betonbauteil umstürzte, drohten Teile der neuen Bahnbrücke einzustürzen, die gerade gebaut wird. Wie die Polizei mitteilt, haben Arbeiter knirschende Geräusche wahrgenommen und haben sich in Sicherheit gebracht. Kurz darauf gab die Stützschalung nach und das tonnenschwere Bauteil kippte "mehrere Meter nach hinten".

Wie die Feuerwehr auf AZ-Anfrage am Montagabend mitteilte, mussten die Einsatzkräfte "akut tätig werden": Sie hat den Bau provisorisch unterbaut. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Balanstraße bis auf Weiteres komplett gesperrt

Die Feuerwehr führte erste Sicherungsmaßnahmen mit Balken, Keilen und Hölzern durch. Für die weiteren Baumaßnahmen ist nun die verantwortliche Baufirma zuständig.

Die Balanstraße wurde komplett gesperrt, die Sperrung wird "voraussichtlich noch mehrere Tage andauern".