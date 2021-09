Tödlicher Radunfall in Obergiesing: 75-Jähriger nach Sturz gestorben

Ein Mann wollte in Obergiesing von seinem Fahrrad steigen. Dabei kam es zu einem folgenschweren Sturz.

Obergiesing - Ein 75-Jähriger ist nach einem Fahrradunfall gestorben. Der Münchner war von seinem Radl gestürzt.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall bereits vor zwei Wochen in Obergiesing. Der 75-Jährige war beim Absteigen von seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Münchner stirbt nach Radlunfall in Obergiesing

Schwer verletzt schleppte sich der Münchner anschließend in seine Wohnung. Seine Frau rief umgehend den Notarzt, der den 75-Jährigen sofort in ein Krankenhaus brauchte. Dort erlag der Mann am Mittwoch dieser Woche seinen Verletzungen, berichtet die Polizei.

Die genauen Umstände des tödlichen Radlunfalls ermittelt derzeit noch die Verkehrspolizei.