Todesdrohungen wegen einer Frau – SEK rückt an

Wie im Film: Zwei Männer streiten sich um eine Frau, die Begehrte setzt einen Notruf ab. Die Polizei fährt daraufhin zum Großeinsatz auf.

München - An der Tegernseer Landstraße haben die Anwohner wohl selten so viel Blaulicht gesehen wie am vergangenen Freitag. Denn gegen 16.30 Uhr hatte eine Frau nervös den Notruf gewählt. Zwei Männer, die um die Frau buhlten, hätten damit gedroht, sich gegenseitig umzubringen.

Mord aus Liebe? SEK muss anrücken

Mehrere Polizeistreifen rasten nun zur angegebenen Adresse. Auch das Sondereinsatzkommando SEK rückte mit an. Schließlich bestand der Verdacht, dass eventuell Waffen im Spiel sein könnten.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich mehrere Personen in der Wohnung aufhielten, unter anderem die Frau, um die so gestritten wurde, sowie die beiden Männer, die sich einen heftigen verbalen Schlagabtausch geliefert hatten. Wie viele Personen vor Ort waren, konnte die Polizei nicht ermitteln. Möglicherweise versuchten bereits Angehörige und Bekannte, den Streit zu schlichten.

Polizei fand keine Waffen

Doch Waffen fand die Polizei keine, weder Schuss- noch Hieb- oder Stichwaffen. Eine unmittelbare Bedrohung für alle Beteiligten bestand also nicht. "Auch für Außenstehende und Unbeteiligte bestand offensichtlich keine Gefahr", sagt ein Polizeisprecher. Alle Personen wurden einzeln vernommen. Die Polizei ermittelt.