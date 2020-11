Tierpark Hellabrunn: Otto trifft seine Elefanten-Tanten

Gut zwei Wochen ist Elefanten-Baby Otto jetzt alt. Zeit, seine Tanten im Tierpark Hellabrunn kennenzulernen.

München - Neben den drei ausgewachsenen Tieren geht der kleine Otto im Bild fast unter. Angst haben muss der Elefant aber nicht. Neben Mama Temi schauen auch die Hellabrunner Tierpfleger genau hin, während er seine beiden Tanten Mangala und Panang kennenlernt, die ihn "sehr entspannt und freundlich" begrüßt hätten, wie der Tierpark mitteilt.

"Anfangs verlief sich der Kleine unter Panangs Bauch – da kam kurz Nervosität auf", erzählt Tierpfleger Lorenz Schwellenbach. Aber alles halb so wild. An Nachwuchs in der Gruppe muss man sich eben erst gewöhnen. Mit einem neuen Jungtier vertraut waren die Tanten zudem seit Ludwigs Geburt 2011.

Gut zwei Wochen ist Otto inzwischen alt. Allein Papa Gajendra hatte zu ihm bislang noch keinen Kontakt, was aber selbst in freier Wildbahn nicht unüblich ist.