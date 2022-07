Tiere in brennender Wohnung gefangen: Feuerwehreinsatz in Pasing

Am Mittwoch hat es in einer Wohnung im Münchner Westen gebrannt. Der Bewohner war nicht daheim, dafür aber seine Katze sowie zwei Kaninchen. Die Feuerwehr konnte die Tiere noch rechtzeitig retten.

Pasing-Obermenzing - Die Münchner Feuerwehr hat eine Katze sowie zwei Kaninchen wohl vor einem qualvollen Tod gerettet. Die Tiere befanden sich am Mittwochnachmittag in einer Wohnung in der Kalmanstraße, als auf dem Balkon ein Feuer ausbrach.

Ein Nachbar entdeckte den Rauch und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Bereits bei der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte dichte Rauchschwaden und starken Brandgeruch feststellen. Der Bewohner war zu dieser Zeit nicht daheim, er traf zeitgleich mit der Feuerwehr ein und übergab den Wohnungsschlüssel.

Scheiben bersten: Flammen greifen auf Wohnung über

Die Feuerwehr brachte einen Drehleiter in Stellung, währenddessen ging ein anderer Trupp bereits über das Treppenhaus zur betroffenen Wohnung im Dachgeschoss. Die Zeit drängte, denn durch die enorme Hitze waren die Fensterscheiben zum Balkon bereits geborsten – die Flammen griffen auf die Wohnung über.

Die Einsatzkräfte konnten die drei Tiere aus der brennenden Wohnung retten, anschließend wurde das Feuer gelöscht. Wegen möglicher Glutnester musste die Feuerwehr auch Teile vom Dach sowie der Decke entfernen.

Die Feuerwehr brachte sich mit einer Drehleiter in Stellung. © Berufsfeuerwehr München

Brandursache ist noch unklar

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt.