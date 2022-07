Neuhausen: Grundschüler verliert Wette, dann brennt seine Schule

Wetteinsatz zweier Siebenjähriger aus München war, dass der Verlierer die Schule anzünden muss.

Um seine Wettschuld einzulösen, zündete der Schüler Klopapier auf der Schultoilette an. (Symbolbild)

imago/INSADCO Um seine Wettschuld einzulösen, zündete der Schüler Klopapier auf der Schultoilette an. (Symbolbild)

Neuhausen – Worum es in der Wette ging? Darüber schweigen die beiden Grundschüler bisher - oder die Polizei erzählt es nicht. Jedenfalls hat der Wettverlierer, ein Siebenjähriger Grundschüler in Neuhausen, die Sache wohl etwas zu ernst genommen.

Denn gegen 10 Uhr, am Dienstag, fragte der Bub seine Lehrerin, ob er denn kurz auf die Toilette gehen dürfe. In seiner Tasche: ein Feuerzeug. Auf der Toilette zündelte er an der Klopapierrolle. Sie entflammte. Der Schüler ging zurück ins Klassenzimmer.

Gegen den Schüler wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt

Die Flammen griffen über auf Kunststoffteile. Das war einer 41-jährigen Lehrerin aufgefallen. Sie löste den Alarm aus, das Gebäude wurde evakuiert. Die Feuerwehr rückte an.

Der Schüler hatte inzwischen seiner Klassenlehrerin gebeichtet. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung. Schaden: mehr als 10 000 Euro.