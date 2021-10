Teenager (15) blutig geschlagen: Täter fliehen auf E-Scootern

Der 15-Jährige ist zusammen mit einem Freund unterwegs, als ihn Unbekannte nach einer Zigarette fragen. Dann schlagen die Täter zu.

Maxvorstadt - In der Schellingstraße passierte es: Vier Jugendliche fragten den 15-Jährigen und seinen 16 Jahre alten Begleiter nach der Uhrzeit und Zigaretten.

Die beiden Teenager gaben gerne Auskunft - und wurden dann verprügelt. Einer der Jugendlichen aus der Gruppe schlug dem 15-Jährigen unvermittelt mit dem Ellenbogen ins Gesicht und fügte ihm eine blutende Wunde an der Lippe zu.

15-Jährigen geschlagen - Täter fliehen auf E-Scootern

Beide versuchten umgehend zu fliehen, was dem 16-Jährigen gelang. Der 15-Jährige wurde durch Mitglieder der Gruppe an seinem Rucksack festgehalten und so am Weglaufen gehindert. Im weiteren Verlauf wurde er zu Boden gebracht. Dort ging die Gruppe weiter auf den 15-Jährigen los.



Währenddessen verständigte der 16-Jährige die Polizei, woraufhin mehrere Streifen ausrückten. Die Täter konnten den Beamten aber entkommen, auch eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der verletzte 15-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zwei der vier Täter sollen laut Polizei mit E-Scootern geflüchtet sein.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 16 Jahre alt, südeuropäisches Aussehen, kurze Haare; waren bekleidet mit Jogginghosen und Daunenjacken.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludwigstraße, Schellingstraße, Prof.-Huber-Platz, Geschwister-Scholl-Platz und Theresienstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.