In Park: Jugendlicher von Teenie-Bande ausgeraubt

Die drei Täter drohen dem 15-Jährigen Schläge an und rauben seine Kopfhörer.

Berg am Laim - Am Montagnachmittag war der 15-Jährige im Park zwischen Echardinger Straße, Fehwiesenstraße und Joseph-Hörwick-Weg unterwegs, als er von der Dreier-Gruppe angesprochen wurde.

Einer der Jugendlichen trat aus der Gruppe hervor und nahm die Kopfhörer des 15-Jährigen aus dessen Tasche. Der Schüler versuchte noch, die Tasche zuzuhalten, konnte sich aber nicht wehren. Als er die Kopfhörer zurück forderte, drohte ihm ein dritter aus der Gruppe Gewalt an.

Alle drei flohen daraufhin. Der 15-Jährige vertraute sich im Nachgang einer Angehörigen an und stellte gemeinsam mit ihr Anzeige bei der Polizei. Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1 (der ihm den Kopfhörer genommen hat): Männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 178 cm groß, sportliche Figur, dunklere Hautfarbe, braune an den Seiten sehr kurz rasierte Haare, oben etwas länger und nach vorne gegelt; trug schwarze Kleidung.



Täter 2 (der ihm Schläge angedroht hat): Männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 180 bis185 cm groß, sportliche Figur, kurz rasierte dunkelblonde Haare; trug eine hellblaue Jacke an.



Täter 3 (der ihn am Anfang angesprochen hatte): Männlich, mit braunem Bart an der Oberlippe; sportliche Figur; hatte eine Kapuze von einem grauen Hoodie auf.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Echardinger Straße, Fehwiesenstraße und Joseph-Hörwick-Weg (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.