"Tauschraum" in Sendling: Ungeliebte Geschenke einfach eintauschen

In der Tölzer Straße kann man bis Mitte Februar Bücher oder Eierkocher abgeben – und anderes mitnehmen. Die AZ erklärt, wie das funktioniert.

Sendling - Es ist kein seltenes Szenario im Januar: Man hat die Umtauschfrist verpasst und muss nun wohl doch mit dem unpassenden Weihnachtsgeschenk vorliebnehmen, etwa mit dem zu klein geratenen Pulli oder mit dem Buch, das man längst gelesen hat. Kein Grund zu verzagen – Rettung naht aus der Tölzer Straße in Obersendling: Hier gibt es nun eine Möglichkeit, all diese Dinge doch noch loszuwerden.

Für ungeliebte Weihnachtsgeschenke: Der "Tauschraum" in Sendling

Der Lagerraumanbieter MyPlace hat für dieses Problem den "Tauschraum" ins Leben gerufen. Seit Montag kann man hier die Porzellanfigürchen abgeben, die nicht mehr zu Hause rumstehen sollen. Im Gegenzug darf man sich dann etwas aussuchen, was besser gefällt. Und vor Ort findet man inzwischen schon so allerlei.

Versteckt hinter einer Baustelle findet man das Lager. © Petra Schramek

Bücher und Bilder, Schüsseln und Spiegel oder ein Eierkocher und andere Elektrogeräte – das Sortiment ist kunterbunt. In einem der Lagerräume, die normalerweise etwa von Münchnern ohne Kellerabteil gemietet werden können, stapeln sich große und kleine Schätze auf Holzpaletten und in Schwerlastregalen. Diese ersten Tauschgegenstände stammen von Mitarbeitern und Mietern, die sich an der Aktion beteiligen wollten.

Standortleiter Thomas Lohmann erklärt, was abgegeben werden darf: "Es sollen Gegenstände in einem guten Zustand sein. Grundsätzlich kann man außer Lebensmitteln, Medikamenten und Unterwäsche alles mitbringen." Der 62-Jährige selbst hat einen Tischgrill beigesteuert. Mit der Aktion, die fünf Wochen lang stattfinden wird, hat er bisher aber noch keine Erfahrung gemacht. Den letzten Tauschraum gab es im Sommer 2021 an einem anderen Standort des Unternehmens in München, in der Bodenseestraße in Neuaubing. Mitarbeiterin Tanja Djabiry kann sich noch gut erinnern, wie das damals abgelaufen ist.

Tauschen statt Wegwerfen: Sofas, Bücher, Spielzeug

"Die auffälligsten Gegenstände waren ein Sofa und ein Plattenspieler. Aber am meisten wurden Bücher und Kinderspielsachen getauscht", sagt sie der AZ. Manche Münchner konnten sich für das Hans-im-Glück-Geschäft besonders begeistern und kamen während der Aktion sogar öfter vorbei. Maximal darf jeder Teilnehmer allerdings nur fünf Einzelstücke eintauschen. Den neuen Tauschraum in Obersendling haben bisher nur wenige besucht, was an der versteckten Lage hinter einer Baustelle liegen könnte.

Kinderspielzeug wird besonders gerne getauscht. © Petra Schramek

Die Teile, die am Ende in der Bodenseestraße übrig geblieben sind, wurden an verschiedene gemeinnützige Organisationen gespendet oder kamen ähnlichen Projekten zu. Die Bücher wurden zum Beispiel in die Münchner Bücherschränke gestellt. Dieses Jahr soll das genauso gemacht werden. Die Standortleiterin erklärt außerdem, dass bei dem Tauschprojekt das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. "Tauschen statt Wegwerfen" liest man daher auf den Werbeplakaten. Veranstaltungen wie diese finden jedoch nicht nur aus ideellen Gründen an den verschiedenen Lager-Örtlichkeiten statt.

MyPlace: Den Mietern "etwas Gutes tun"

"Unser Unternehmen organisiert jedes Jahr verschiedene Aktionen. Einerseits soll damit auf neue Standorte aufmerksam gemacht werden. Andererseits wollen wir damit auch unseren Mietern etwas Gutes tun", so Djabiry. Eine besonders beliebte Veranstaltung von MyPlace nennt sich "Experten Bewerten".

Man kennt das Prinzip aus diversen Fernsehsendungen: Der Wert mitgebrachter Gegenstände wird von Fachkundigen aus Auktionshäusern geschätzt. In der Vergangenheit landete dabei schon so mancher Teilnehmer einen Volltreffer und kehrte mit dem angenehmen Wissen nach Hause, ein kleines Vermögen zu besitzen.

- Aktion Tauschraum: Tölzer Straße 3, 16.01. bis 18.02., Mo-Fr 8.30-17.30 Uhr, Sa 9-13 Uhr

- Aktion Experten Bewerten: Landsberger Straße 366, 18.03.