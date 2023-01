KVR-Prüfung: Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" erreicht Quorum

Die Initiatoren haben genügend gültige Unterschriften gesammelt. Wie es weitergeht, entscheidet nun der Münchner Stadtrat.

Am 9. Januar hat die Bürgerinitiative "Grünflächen erhalten" rund 60.000 Unterschriften für ihr Bürgerbegehren beim Kreisverwaltungsreferat eingereicht.

München - Erfolg für die Organisatoren des Bürgerbegehrens "Grünflächen erhalten": Nachdem zuletzt fast 60.000 Unterschriften beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) abgegeben wurden, hat eine Prüfung nun ergeben, dass die Anzahl der benötigten gültigen Unterschriften erreicht wurde.

Wie die Stadtratsfraktion der ÖDP/München-Liste am Mittwoch mitgeteilt hat, gibt es mindestens knapp über 33.000 gültige geprüfte Unterschriften – das entspricht insgesamt drei Prozent der Kommunalwahlberechtigten, was die Voraussetzung für die Zulassung des Bürgerbegehrens ist. "Die verbleibenden Unterschriftenlisten werden nun nicht mehr überprüft, da diese Prüfung nichts am Ergebnis ändern würde.

Fraktionschef Tobias Ruff, gleichzeitig Sprecher des Bürgerbegehrens, freut sich über den "überwältigenden Erfolg". Seine klare Forderung: Der Münchner Stadtrat muss das Bürgerbegehren nun annehmen. "Allen, die für das Bürgerbegehren unterschrieben haben, verspreche ich schon jetzt, dass wir uns nicht auf wohlklingende, aber faule Kompromisse einlassen werden", erklärt Ruff.

"Grünflächen erhalten": Kommt es zum Bürgerentscheid?

Doch der Stadtrat kann das Bürgerbegehren auch ablehnen, dann müsste ein Bürgerentscheid terminiert werden. Es ist die wahrscheinlichere Variante, denn das Bürgerbegehren ist sowohl der Rathaus-SPD als auch den Grünen zu strikt.

Dirk Höpner von der ÖDP/München-Liste findet indes klare Worte: Mit dem Bürgerbegehren hätten die Münchnerinnen und Münchner dem Stadtrat deutlich gemacht, "dass sie mit einem 'weiter so' in der Stadtplanung nicht einverstanden sind. (...) Darum fordern wir den Stadtrat auf: Hören sie auf die Bürger:innen. Schützen Sie unsere Grünflächen."