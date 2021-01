Supermarktbrand im Hasenbergl – Hoher Sachschaden

Wegen eines Brandes in einem Supermarkt muss die Feuerwehr am Samstag in den frühen Morgenstunden ausrücken. Es entsteht ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

02. Januar 2021 - 12:16 Uhr | AZ

Im Hasenbergl hat es am Samstagmorgen in einem Supermarkt gebrannt. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa/Illustration