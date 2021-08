Streit in Wohnheim eskaliert: 31-Jähriger mit Schere verletzt

Am vergangenen Wochenende haben sich zwei Männer in einem Arbeiterwohnheim in Allach gestritten. Die Auseinandersetzung eskalierte, einer der Männer wurde mit einer Schere verletzt.

24. August 2021 - 11:47 Uhr | AZ

Der Vorfall hat sich in einem Arbeiterwohnheim in Allach ereignet. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild