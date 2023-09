Streit eskaliert: Blutüberströmte Frau läuft gemeinsam mit Kind durch Sendling

Nachdem eine 28-Jährige bei einem Streit am Kopf verletzt worden ist, flüchtete die Frau mit ihrem Kind und lief anschließend blutüberströmt durch die Münchner Straßen – der Täter stellte sich einen Tag später der Polizei.

Sendling - Samstagnacht gegen 23.00 Uhr ist bei der Münchner Polizei ein Notruf eingegangen, nachdem eine blutüberströmte Frau mit ihrem Kind auf einer Straße in Sendling gesehen worden war. Laut Polizeibericht schickte die zuständige Leitstelle daraufhin sofort mehrere Streifen.

28-Jährige läuft blutüberströmt durch München-Sendling

Vor Ort konnte die Münchnerin (28) zusammen mit ihrem 8-jährigen Sohn angetroffen werden. Die Frau hatte eine stark blutende Wunde am Kopf und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet die 28-Jährige mit einem 37-jährigen Münchner in einer Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit. Im Verlaufe der Auseinandersetzung schlug der neun Jahre ältere Mann den Kopf der 28-Jährigen so fest gegen einen Türstock, dass diese eine tiefe Platzwunde erlitt. Im Anschluss daran flüchtete der Täter.

Täter stellt sich einen Tag später der Polizei

Am Sonntag stellte er sich dann selbstständig auf einer Münchner Polizeiinspektion. Dort wurde er vernommen, wegen der Tat angezeigt und nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte).