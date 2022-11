Stiglmaierplatz: Das Rätsel um den blauen Simba ist gelöst

Vergangene Woche rätselte München noch, was es mit den kleinen blauen Artgenossen auf sich hatte, die plötzlich neben den Steinlöwen in der Stadt saßen. Das steckt dahinter.

Maxvorstadt- Nun ist zumindest ein Geheimnis gelüftet: Löwenbräu bekommt ein überarbeitetes Markendesign. Der Löwe solle als Wappen sowohl von Löwenbräu als auch von Bayern das Herzstück des neuen Designs darstellen.

Löwenbräu will "echte" Löwen in Botswana schützen

"Während der Arbeit an unserem neuen Markendesign wurde klar, dass dieser Löwe noch stärker in den Mittelpunkt rücken muss", sagt Brand Managerin Conny Reinhard. Deshalb habe man sich bei Löwenbräu mit dem Save Wildlife Conservation Fund zusammengetan, um auch die echten Löwen in Botswana zu schützen. Die Marke spendet laut eigenen Angaben jährlich eine Summe von 15.000 Euro für das Projekt "Next Generation".

Offen bleibt derweil das Geheimnis, wohin die blauen Löwen so schnell verschwunden sind.