Max II-Denkmal: Was sind das für blaue Löwen?

Plötzlich sitzt am Max II-Denkmal ein kleines, blaues Löwen-Baby. Was hat es damit auf sich?

Was es mit dem blauen Löwen auf sich hat? Das wird sich kommende Woche klären.

München - Putzig schaut er aus, der kleine blaue Löwe, der hier am Max II-Denkmal neben seinem deutlich größeren Artgenossen Platz genommen hat.

Blaues Löwen-Baby am Max II-Denkmal wieder entfernt

Aber was will der blaue Simba dort? Kommende Woche soll das Geheimnis gelüftet werden, verspricht eine Agentur, die das Foto des blauen Löwen an die AZ gemailt hat. Man darf gespannt sein.

Als die AZ übrigens am Mittwoch nochmal am Denkmal vorbeischaute, war der Löwennachwuchs schon nicht mehr da. Ob die Agentur ihn selbst wieder entfernt hat oder ein freudiger Finder sich das possierliche Tierchen gemopst hat, auch das bleibt wohl eines dieser urbanen Rätsel.