Tierischer Zuwachs: Hellabrunn begrüßt neue Elch-Weibchen

München - "Gut eingelebt", meldet der Tierpark. Seit drei Wochen sind die beiden Elch-Kühe nun in Hellabrunn – bisher unter strenger Beobachtung von Tierärzten. Nun dürfen sie raus in die neue Anlage.

Eigentlich sind Elche in Deutschland ausgerottet

Carsten Zehrer, der Leiter der Zoologischen Abteilung, sagt: "Alles verlief völlig problemlos, auch, als die anderen Elche dazukamen. Jetzt freuen wir uns darauf zu sehen, wie sie ruhig und neugierig das gesamte Gehege erkunden."

Tierparkdirektor Rasem Baban verweist darauf, dass Elche in Deutschland eigentlich seit mehr als 100 Jahren ausgerottet sind. "Jetzt haben sich aber in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wieder kleine Populationen ansiedeln können."

Gut eingelebt: die neuen Elch-Weibchen. © Tierpark Hellabrunn

Neuer Nachwuchs ist erwünscht

In Bayern zwar nicht – aber in Hellabrunn zumindest haben die Elche Tradition. Seit Jahrzehnten werden sie dort gepflegt und gezüchtet. Das bisherige Paar sei in der Zucht schon sehr erfolgreich gewesen, heißt es aus dem Tierpark. Nun erhofft man sich mit den beiden neuen Elch-Damen noch mehr Nachwuchs.