Steinhausen: Muldenkipper bleibt an Autobahnbrücke hängen

Der Fahrer hatte vergessen, die Teleskophubarme des Lasters wieder einzuklappen. Der 44-Jährige erlitt Prellungen.

Steinhausen - Regelrecht ausgehebelt worden ist ein Muldenkipper am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr an der Auffahrt zur A94 in Steinhausen.

Der Fahrer hatte zuvor einen Bauschuttcontainer abgeliefert. Auf der Rückfahrt vergaß der 44-Jährige aus München, die Teleskophubarme an dem Mercedes wieder einzufahren. Das rächte sich wenig später, als der Laster die Hultschiner Straße nahm und in die Unterführung zur Autobahn A94 im Bereich der Töginger Straße einfuhr. Die vier Meter Durchfahrtshöhe der Brücke reichten plötzlich nicht mehr.

Steinhausen: Lkw-Fahrer erleidet Prellungen

Die Teleskoparme blieben an der Unterseite der Brücke hängen, das Heck des Muldenkippers setzte auf dem Asphalt auf, die Fahrerkabine stieg in die Höhe. Der Muldenkipper saß fest. Der Fahrer erlitt nach Polizeiangaben Prellungen. Die Statik der Brückenkonstruktion wurde nicht beschädigt.