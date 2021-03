Stadtspaziergang: Still ruht der Fasaneriesee

Am Fasaneriesee im Norden ist's noch ruhig im zeitigen Frühjahr - die beginnende Balz kündigt sich aber an. AZ-Stadtspaziergänger Sigi Müller ist unterwegs am idyllischen Badesee.

Der alte Rohrkolben franst aus und glitzert in der Sonne am See.

See, Sonne, Baum, Schatten, blauer Himmel - diese Bildkomposition am Fasaneriesee wird durch nichts gestört. Mehr Bilder hier zum Durchklicken.

München - Parallel zur Feldmochinger Straße, im Norden der Stadt, liegt der Fasaneriesee. Es gibt einen großen Parkplatz, und um diese Jahreszeit gibt es viel Platz fürs Auto. Im Sommer ein gut besuchtes Dorado für Badende und Griller, liegt der Fasaneriesee zur Zeit recht idyllisch da. Einsam ist man aber nicht.

Bajuwarische Reihengräber am Fasaneriesee: Münchens ältester Friedhof

Es gibt einen schönen Weg um den See, auf dem viele Spaziergänger unterwegs sind. Die ersten Sonnenhungrigen liegen schon auf den Wiesen, freilich noch gut verpackt, aber froh, endlich wieder mal an der Sonne zu sein. An einer Stelle findet sich eine markante Ansammlung großer Steine. Eine Metallplakette an einem der Steine weist darauf hin, dass hier 1939 bis 1941 rund 600 bajuwarische Reihengräber aus der Zeit 550 bis 700 nach Chr. entdeckt worden sind. Eine Hinterlassenschaft von den Urbayern sozusagen - mit Sicherheit Münchens ältester Friedhof.

Uralter Friedhof: Hier lagen die Bajuwaren begraben. © Sigi Müller

Tierfotografin schießt beeindruckende Aufnahmen am Münchner Fasaneriesee

Ein Stück weiter gibt es einen großen Kinderspielplatz. Viele Bänke findet man am See, um sich auszuruhen, aber auch um die vielen Wasservögel zu beobachten, die gerade recht munter sind. Klar, zur Zeit beginnt die Balzzeit, und entsprechend geht's rund am See. Ich entdecke eine Tierfotografin, getarnt zwischen Büschen, die mit einem großen Teleobjektiv balzende Haubentaucher ins Visier genommen hat. Wir kommen ins Gespräch. Sie ist öfter hier und hat schon viele beeindruckende Aufnahmen gemacht.

Die Gänse, Schwäne, Enten und anderen Wasservögel lassen sich hier tatsächlich gut beobachten. Man kann sicher einige auch mit dem Handy einigermaßen gut fotografieren - wer hat schon Tele dabei? Was allerdings auch viel Spaß macht, ist malen. Nehmen Sie doch einmal einen Zeichenblock und Buntstifte für sich und den Rest der Familie mit an den See und zeichnen Sie die Tiere um die Wette. Ich habe das mit meiner Tochter früher gerne im Tierpark gemacht und habe heute, viele Jahre später, noch die Bilder. Mein Tipp an die Kinder: Lobt eure Eltern mal, wie schön sie malen können und lasst sie wenigstens einmal gewinnen - auch wenn die Ente wie ein Hamster aussieht. Das nächste Eis ist euch sicher.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller