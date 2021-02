Stadtspaziergang im Winter-Paradies: Frost im Westpark

Der AZ-Stadtspaziergänger hat sich sehr warm angezogen und im Münchner Westpark umgeschaut - ein Winterwunderland.

München - War nicht vor wenigen Tagen fast schon Frühling? Gerne hätte es so weiter gehen können. "Extremwinter im Norden" meldete dann der Wetterbericht, so wie 1978/79. Ich erinnere mich. Ich war damals bei der Bundeswehr, es gab ja noch die Wehrpflicht, und wir fuhren tatsächlich mitten in diesem Chaos in den Norden nach Bergen Hohne. Wir witzelten noch, dass wir wohl auf die Reeperbahn zum Schneeschaufeln fahren - bei -27 Grad verging uns damals dann das Lachen. Lange her, ich weiß.

Unterwegs im Münchner Westpark: Mollsee mit dünner Eisdecke

Still und starr ruht der Mollsee im Westpark. Es ist klirrend kalt, die Sonne strahlt, der Schnee und die Eisdecke funkeln. Herrlich! © Sigi Müller

Aber jeder Wintereinbruch hat eben auch was Schönes, und bei strahlendem Sonnenschein machte ich mich auf in den Westpark, startete von der Ganghoferstraße die Treppe hoch auf die Brücke. Es war knackig kalt, der Pulverschnee funkelte in der Sonne. Der Mollsee hatte eine dünne Eisdecke. Jogger und Spaziergänger, Kinder mit Schlitten - unter Woche ist freilich nicht so viel los wie am Wochenende.

Bambus leuchtet grün am Rand des Sees

Ich beeilte mich, den Park zu durchqueren, wollte ich doch die goldene Pagode am anderen Ende noch unbedingt im Sonnenlicht fotografieren. Glück gehabt, als ich ankam, glänzte sie in voller Pracht. Die unfassbar zähen Bambusstauden am Seerand leuchteten - schneebedeckt - tatsächlich in Grün. Ein Stück weiter lagen verschiedene Wasservögel im Wasser. Ein Teichhuhn lief durch den Schnee, drei Kanadagänse pickten nach Fressbarem. Auf einer kleinen eisfreien Stelle schwammen einige Stockenten. An der anderen Seeseite entlang machte ich mich dann auf den Rückweg. Die ganze Zeit: Sonne satt!

Zäher Bursche: Der Bambus hält offenbar viel aus. © Sigi Müller

Westpark: Ein Ort zum Ski- und Schlittenfahren

Seit 1983 gibt es den Westpark, der damals zur Internationalen Gartenbauausstellung (IGA) angelegt wurde. Für das Westend und die anderen anliegenden Stadtteile ist der Park natürlich ein Segen. Aktuell zum Schlitten-, sogar Skifahren, zum Spazierengehen. Es gibt den schönen Rosengarten im Sommer, Kinderspielplätze, asiatische Gärten, eben auch die Pagode und vieles mehr. Auf dem Heimweg: Vogelgezwitscher - im Englischen Garten habe ich neulich schon den Spechten beim Balzen zugehört. Ganz tief im Herzen schaltet die Natur schon auf Frühling um. Auch wenn der Winter noch mal zugeschlagen hat, er hat verloren.

In diesem Sinne eine schöne Woche,

Ihr Sigi Müller