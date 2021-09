Stadtspaziergang am Maximilianeum: Blaue Stunde auf der Prachtmeile

Der Stadtspaziergänger passt einen Tag Sommer ab: Blaue Stunde rund ums Maximilianeum.

Bogenhausen/Lehel - In diesem Jahr fange ich langsam an, wieder gerne in Räumen oder im Studio zu fotografieren, denn da bestimme ich das Licht selbst und gestalte die Aufnahmen mit meiner Blitzanlage. Draußen ist der Lichttechniker seit Monaten eher ein Laie, wahrscheinlich der Lehrling. Das große Hauptlicht am Himmel ist eher selten zugeschaltet.

Der Weg führt zum Maximilianeum

So auch an dem einen Sommertag, der vom Wetterbericht als einziger der Woche gemeldet wurde. Tagsüber passte das Wetter auch. Ich wollte Ihnen wieder einen Punkt vorstellen, von dem aus man einen schönen Sonnenuntergang bewundern kann, und wartete seit Tagen auf das Go der Wettermelder.

Der Weg führt zum Maximilianeum. Vorbei an der Baustelle dort ist die Galerie oben zu Fuß zugänglich. Es ist schon einiges los, denn die Aussicht hat sich natürlich rumgesprochen und ist längst kein Geheimtipp mehr. Rechtzeitig zum Sonnenuntergang verschwindet die Sonne dann hinter einer Wolkenbank und taucht auch nicht mehr auf.

Nach dem Sonnenuntergang beginnt die Blaue Stunde

Zum Glück habe ich kurz vorher schon einige Aufnahmen gemacht und so können Sie neben der Sonne auch die Wolkenbank sehen. Wenn man ein bisschen Geduld hat, beginnt einige Zeit nach dem Sonnenuntergang die Blaue Stunde.

Ich gehe runter zur Maximiliansbrücke. Die Blaue Stunde beginnt im Osten, also hinter dem Maximilianeum. Schön, das beleuchtete Gebäude mit dem dunkelblauen Abendhimmel zu fotografieren. Ich gehe wieder hoch. Nach einiger Zeit wandert die blaue Stunde Richtung Westen, also dahin, wo die Sonne untergegangen ist. Ein einzigartiger Blick über die Maximiliansbrücke entlang bis zur Oper. Trambahnen rumpeln in beiden Richtungen am Max-II-Denkmal vorbei. Autoscheinwerfer leuchten grell auf mich zukommend, rot die Bremslichter in der Gegenrichtung.

Nicht nur oben, auch unten am Fluss eine Schau: die festlich angestrahlte Maximiliansbrücke. © Sigi Müller

Links die beiden Frauentürme, auf der anderen Seite spitzen Kuppel und die Türme der Theatinerkirche durch die Bäume. Ein bunt beleuchteter Baukran ragt in den Abendhimmel. Ein stimmiges Bild auf Münchens Prachtstraße.

PS: Am nächsten Tag war der Sommer natürlich wieder vorbei, in der Nacht hat es angefangen zu regnen.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller