Sonnenuntergang am Friedensengel: Abendlicher Logenplatz

Der Stadtspaziergänger erlebt am Friedensengel einen traumhaften Sonnenuntergang.

Unzählige Herzerl und Botschaften - in Stein geritzt.

Ein beliebter Treffpunkt: der Friedensengel am Abend.

München - Wenn man nicht gerade in einem Hochhaus in den oberen Stockwerken und dann auch noch auf der richtigen Gebäudeseite wohnt, gibt es nur wenige zugängliche Möglichkeiten, einen wirklich schönen, außergewöhnlichen Sonnenuntergang über der Stadt zu sehen.

Ein guter Tipp für außergewöhnliche Sonnenuntergänge

Ein guter Tipp aber ist der Friedensengel. In diesem Jahr waren die Sonnenuntergänge ja eher rar. So habe ich ein paar Anläufe gebraucht, um den richtigen Abend zu erwischen.

Ich gehe also die Prinzregentenstraße runter, am Theater vorbei, und sehe schon von weitem die Silhouette des Friedensengels, dem 38 Meter hohen Denkmal der griechischen Siegesgöttin Nike.

Die untergehende Sonne schimmert durch die Bäume. Beim Näherkommen erkenne ich die schwarzen Umrisse der Menschen, die sich auf den Stufen des Denkmals aufhalten. Oft mit einem kleinen Snack oder mit Getränken sitzen die Sonnenanbeter entspannt im roten Licht der untergehenden Sonne. Ein Mann meditiert im Gegenlicht.

Überall genießen Menschen das Schauspiel

Ich gehe vor auf der Terrasse zum steinernen Geländer und schaue über die aus dem Brunnen kommende Wasserfontäne auf die Prinzregentenstraße. Wie in flüssiges Gold getaucht liegt die Brücke da, die Prachtmeile mit dem Prinz-Carl-Palais am Ende.

Herzen und Buchstaben sind in das Steingeländer geritzt und auch hier stehen überall Menschen und genießen das Schauspiel. Es ist ruhig hier, so als wolle man nicht durch unnötigen Lärm die Stimmung zerstören.

Den Sommer mit der Handykamera konservieren

Unten rollt der Verkehr, Autos reflektieren das Licht der Sonne. Handys werden gezückt, um den Sommer zu konservieren und diese gerade so einzigartige Stimmung einzufangen. Ich steige eine der beiden Treppen hinab zum Springbrunnen, der mit vier Delfinen und auf ihnen reitenden Putten bestückt ist.

Ein richtiges Idyll

Der Wind zerstäubt das Wasser aus der Fontäne, und es entsteht sogar ein kleiner Regenbogen. Alles ist in ein wunderbares Abendlicht getaucht, und ein Blick hoch auf das Denkmal zeigt eine fast glühende Engelsfigur. Auch hier sitzen Menschen, am Wandbrunnen, auf den Bänken, die am Rande des Platzes stehen. Ein richtiges Idyll, nicht nur bei Sonnenuntergang.

In diesem Sinne eine schöne Woche, Ihr Sigi Müller