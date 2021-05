Stadtspaziergang am Altstadtring: Rund um die Staatskanzlei

AZ-Fotograf Sigi Müller hat am Altstadtring bei repräsentativen Bauten Licht- und Fahnenspiele eingefangen.

Was für ein Kunstwerk im Hofgarten: Staatskanzlei, Radler, Wolken und blauer Himmel spiegeln sich in einer Pfütze.

Sigi Müller 8 Was für ein Kunstwerk im Hofgarten: Staatskanzlei, Radler, Wolken und blauer Himmel spiegeln sich in einer Pfütze.

Altstadt-Lehel - Es ist wieder dieses Warten, bis die Wolke durchgezogen ist und die Sonne wieder freigibt - wie schon so oft in den vergangenen Wochen. Man muss nur Geduld haben. Wenn dann aber mal tatsächlich die Sonne durchbricht, zeigt sich dafür ein toller, wilder Himmel.

Staatskanzlei: Gegend der wehenden Fahnen

Und so stehe ich vor einem Teich mit einer Wasserfontäne in der Mitte. Zur Rechten das amerikanische Konsulat mit wehender US-Flagge am Mast. Geradeaus das wirklich schmucke Prinz Carl Palais, die Bayernflagge auf dem Dach - die bayerische, die deutsche und aus aktuellem Anlass die israelische Flagge außerdem am Boden.

Es ist die Gegend der wehenden Fahnen. Auch vor der Staatskanzlei und auf der anderen Straßenseite vor dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr weht es bunt. Ich bin heute einmal rund um die Staatskanzlei unterwegs. Eine Gegend, die man oft eher aus dem Auto heraus kennt, wenn man am Altstadtring unterwegs ist.

Bayerische Flaggen-Trilogie. © Sigi Müller

Ein Bauzaun sperrt zur Zeit die Wiese vor dem Teich am Prinz Carl Palais ab und ermöglicht dadurch das Wachsen und Gedeihen einer üppigen Blumenwiese. Ich gehe zum klassizistischen Palais, sehe auf der anderen Straßenseite das Haus der Kunst und rechts die Sommerwiese, den Fußgängertunneleingang zum Englischen Garten, oben der Hofgarten, entlang am Karl-Scharnagl-Ring den einbetonierten Bachlauf sowie eine große Trauerweide auf dem Weg zum Eingang der Staatskanzlei.

Früher: Armeemuseum statt Staatskanzlei

Haben Sie sich schon mal gefragt, wo bei dem riesigen Gebäude vorne ist? Da, wo das politische Leben ein- und ausgeht? Oder auf der anderen Hofgarten-Seite, wo sich der (stets geschlossene) Eingang mit der großen Treppe befindet?

Sicher erinnern sich viele Münchner an die Zeit, als statt der Staatskanzlei nur die Ruine des Armeemuseums herumstand.

Ich gehe um das Gebäude herum, oben am Hofgarten: eine Regenpfütze in der sich die Staatskanzlei spiegelt. Radler fahren vorbei - ein tolles Motiv. Dann geht's hinunter zum 1924 eingeweihten, gruftartigen Kriegerdenkmal, mit der liegenden Figur eines gefallenen Soldaten in der Mitte. Als Kontrast die hellgrünen frischen Blätter der Bäume im Hofgarten davor.

Gruftartig, hier aber mal hell: das Kriegerdenkmal im Hofgarten. © Sigi Müller

Die Sonne verschwindet, kommt wieder, und ich bin froh, meine Fotos im Kasten zu haben. Kurz darauf zieht sich der Himmel ganz zu und es regnet wieder. Was für ein Frühjahr.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr

Sigi Müller