Stadtrat beschließt: Der Altstadtring wird grüner

Aktuell rauscht am Oskar-von-Miller-Ring noch auf neun Spuren der Verkehr vorbei. Das soll sich ab nächstem Jahr ändern.

Wer am nördlichen Tunneleingang steht, soll bald mehr Grün als Grau sehen.

Visualisierung: Baureferat Wer am nördlichen Tunneleingang steht, soll bald mehr Grün als Grau sehen.

Altstadt - Stauden, Sträucher, ein Brunnen, breite Geh- und Radwege und gute Überquerungsmöglichkeiten. Wer am Altstadtring Nordwest, also am Oskar-von-Miller-Ring steht, braucht dafür noch Vorstellungskraft. Auf bis zu neun Spuren rauscht der Verkehr vorbei.

Grüner Altstadtring: Mitte 2023 soll es losgehen

Doch das wird sich ändern. Mitte kommenden Jahres wird der Altstadtringtunnel fertig saniert sein, dann wird auch die Oberfläche und Tunneleinfahrt neu gestaltet. Weniger Autospuren, mehr Grün und Platz für Fußgänger sowie Radler. Der Bauausschuss hatte dies bereits beschlossen, die Vollversammlung hat nun zugestimmt.

Neu: Auf Vorschlag der FDP soll die Stadt Ersatzparkplätze im Parkhaus der BayernLB erfragen.