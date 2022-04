Stachus: Mann stirbt in München nach Messerstich

Am Stachus ist ein Mann nach einem Messerstich gestorben. Derzeit ermittelt die Polizei.

Polizisten beim Einsatz am Stachus.

München - In München ist ein Mann nach einer Auseinandersetzung in der Innenstadt an einem Messerstich gestorben.

Die Identität des Toten sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Nach AZ-Informationen soll der Mann Mitte 20 sein.

Stachus: Rettungsversuch in Klinik kommt zu spät

Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Sonntagmorgen auf dem Stachus im Bereich des Kaufhauses GALERIA gegen sechs Uhr zu der Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann niedergestochen wurde.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht gerettet werden. Die Polizei fahndet nach mehreren Flüchtigen. Der Bereich des Tatorts ist derzeit abgeriegelt. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und stellt die Spuren sicher.