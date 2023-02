Stachus: Frau in Tiefgarage vergewaltigt und ausgeraubt – Verdächtiger festgenommen

Die Polizei kann kurz nach der Tat einen Verdächtigen festnehmen. Der 28-Jährige wird noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.

Altstadt - Eine 53-Jährige ist am Samstagmorgen kurz nach 6 Uhr im Tiefgaragenkomplex zwischen Stachus und der Herzog-Wilhelm-Straße von einem Mann überfallen, ausgeraubt und vergewaltigt worden.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, sprach die Frau nach dem Überfall einen Taxifahrer am Stachus an, der die Polizei und den Rettungsdienst alarmierte. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Verdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Die Polizei nahm in dem Tiefgaragenkomplex wenig später einen Verdächtigen fest, einen 28-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Der Mann wurde wegen des Sexualdeliktes, einer Körperverletzung und eines Raubes angezeigt. Er wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.