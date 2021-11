Staatsschutz ermittelt: Mann spuckt gegen Tür von Synagoge

Ein Sicherheitsmitarbeiter beobachtete die Tat und rief die Polizei. Die konnte den Täter wenig später festnehmen.

Die Ohel-Jakob-Synagoge am St.-Jakobs-Platz.

Altstadt - Am Mittwochvormittag war einem Sicherheitsmitarbeiter am Jakobsplatz ein Mann aufgefallen, der gezielt in Richtung Eingangstür der Synagoge ging.

Mann spuckt gegen Synagoge

Dort angekommen, spuckte er mehrfach gegen die Tür. Zudem entsorgte er an der Tür eine Bananenschale. Als der Sicherheitsmitarbeiter den Mann daraufhin ansprach und nach seinen Personalien fragte, flüchtete der Spucker zunächst.

Die Polizei konnte ihn aber wenig später noch in der Nähe festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 37-jährigen Arbeitslosen. Nun ermittelt der Staatsschutz gegen Mann wegen Volksverhetzung.