St.-Quirin-Platz: Mann stürzt gleich zwei Mal auf Gleise – Alkohol war nicht im Spiel

Seltsamer Zwischenfall an einer U-Bahn-Station in Obergiesing: Am Sonntagmorgen ist ein junger Mann hier gleich zwei Mal in den Gleisbereich gestürzt. Eine U-Bahn-Fahrerin konnte gerade noch rechtzeitig abbremsen.

03. April 2023 - 16:38 Uhr | AZ/dpa

Der Vorfall hat sich am U-Bahnhof St.-Quirin-Platz in Obergiesing ereignet. (Archivbild) © imago/Sven Simon