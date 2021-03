Spontan-Demo gegen AfD-Veranstaltung: Polizeieinsatz in Moosach

Eine nicht angemeldete Versammlung hat am Montagabend in Moosach zu einem größeren Polizeieinsatz geführt.

Moosach - Am Montagabend haben sich mehrere Personen zu einer Spontanversammlung in Moosach eingefunden. Sie haben gegen eine AfD-Veranstaltung in einem Anwesen am Sapporobogen demonstriert.

Veranstaltungsteilnehmer trugen Mund-Nase-Bedeckungen

Gegen 18 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich mehrere Personen zu einer Versammlung am Sapporobogen eingefunden hätten. Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten etwa 30 Personen fest, die Plakate und Transparente mit politischen Inhalten bei sich hatten. Die Versammlungsteilnehmer wollten laut Polizei ein Anwesen betreten, in dem eine Veranstaltung der AfD stattfand, woran sie durch die vor Ort eingesetzten Polizisten per Absperrung gehindert wurden.

Die Versammlungsteilnehmer hielten sich daraufhin nur noch wenige Minuten vor dem Anwesen auf und entfernten sich, bevor polizeiliche Maßnahmen getroffen werden konnten. Bereits gegen 18.30 Uhr hatten alle Teilnehmer den Ort verlassen und der Polizeieinsatz, bei dem circa 30 Einsatzkräfte eingebunden waren, wurde beendet.

Im weiteren Verlauf kam es zu keinen Störungen mehr rund um den Veranstaltungsort. Alle teilnehmenden Personen trugen während des Vorfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei prüft mögliche Verstöße.