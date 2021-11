SPD München-Moosach: Sven Hussock löst Julia Schönfeld-Knor an der Spitze ab

Unter der Führung von Julia Schönfeld-Knor erzielte die SPD in Moosach bei den Kommunalwahlen 2020 das beste Wahlergebnis eines Stadtteils. Nun tritt Sven Hussock in ihre Fußstapfen.

Moosach - Führungswechsel in der Moosacher SPD: Der Ortsverein der Partei hat Sven Hussock zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 37-Jährige löst damit Julia Schönfeld-Knor ab.

Julia-Schönfeld-Knor bleibt dem Vorstand erhalten

Die 51-Jährige prägte über eine Dekade lang maßgeblich das Gesicht des SPD-Ortsvereins in Moosach, hielt den Kontakt zu den Bürgern und setzte starke Akzente in der Stadtteilpolitik, wie es am Samstag in einer Mitteilung der Moosacher SPD heißt.

Sven Hussock in Moosach gut vernetzt

Unter ihrer Führung erzielte die SPD in Moosach das beste Wahlergebnis eines Stadtteils bei den letzten Kommunalwahlen 2020. Nun trat die SPD-Politikerin nicht mehr zur Wahl an und machte so den Weg für einen neuen Vorsitz frei.

Dem Münchner Stadtrat bleibt Julia Schönfeld-Knor erhalten und ist in Moosach neben Wolfgang Kuhn (BA-Vorsitzender) und Riad El Sabbagh als Stellvertreter im Vorstand: "Der gesamte Vorstand und die Mitglieder der Moosacher SPD danken ihrer langjährigen Vorsitzenden ganz herzlich für ihre engagierte und wertvolle Arbeit."

Mit dem Kulturschaffenden Sven Hussock stehe nun ein weiterer gut vernetzter Moosacher an der Spitze des Ortsvereines. Der Familienvater und ehemalige Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung ist Vorstandsmitglied der AWO Moosach-Hartmannshofen sowie 1. Vorsitzender des jourfixe-München e.V.