Sonnenaufgang am Olympiaberg in München: Fotos von magischen Momenten am Morgen

Früh ist er dieses Mal aufgestanden, der AZ-Stadtspaziergänger, um den Sonnenaufgang am Olympiaberg einzufangen. Dabei hat er festgehalten, wie München langsam erwacht.

Der Paradeblick in Richtung Altstadt zur Frauenkirche.

Sigi Müller 9 Der Paradeblick in Richtung Altstadt zur Frauenkirche.

Sonnenaufgang am Berg: Die Kaninchen sind auch dabei!

Sigi Müller 9 Sonnenaufgang am Berg: Die Kaninchen sind auch dabei!

In mystischem Licht: Der Blick geht Richtung Marsfeld und Wiesn.

Sigi Müller 9 In mystischem Licht: Der Blick geht Richtung Marsfeld und Wiesn.

Was für ein erhabener Moment: Sonnenaufgang auf dem Olympiaberg.

Sigi Müller 9 Was für ein erhabener Moment: Sonnenaufgang auf dem Olympiaberg.

München - So ungefähr ein Mal im Jahr muss ich mindestens zum Sonnenaufgang auf den Olympiaberg. Da ich aber auch gerne die Lichtstimmungen aufnehme, die schon vor dem eigentlichen Sonnenaufgang entstehen, fahre ich noch im Dunkeln los, mein Hund gähnt im Auto. Ja, 5.15 Uhr ist schon früh, auch für Hunde.

Sonnenaufgang in München: Ein paar andere Frühaufsteher sind auch unterwegs

Geparkt in der Ackermannstraße und den Berg hoch. Viele Kaninchen flitzen um uns herum, es dämmert langsam und der Himmel färbt sich bereits rot. Oben angekommen sind schon einige Frühaufsteher da, meist junge Leute. Trotzdem herrscht Ruhe, es wird kaum gesprochen. Eine kleine Gruppe asiatischer Jugendlicher nickt mir freundlich zu, ist ganz begeistert vom roten Himmel, geht aber dann fünf Minuten, bevor das eigentliche Schauspiel losgeht.

Dann kommt die Sonne. Nach und nach leuchten verschiedene Punkte in der Stadt auf. Fenster glitzern, und ich fange an zu sortieren. Welches Gebäude ist das da hinten, welche Kirche weiter rechts? Ein gutes Training, um das Stadtwissen zu überprüfen.

Stauen auf dem Olympiaberg: Erste Sonnenstrahlen bringen alles zum Leuchten

Irgendwie sind auf einmal alle weg. Ein kleines Fahrzeug kommt auf das Plateau, ein Mann steigt aus, sammelt die leeren Flaschen und den Müll der Nacht ein und fährt wieder. Der Blick zum Olympiapark. Das Riesenrad, die Seebühne. Alles leuchtet in den ersten Sonnenstrahlen. In ein paar Stunden ist hier wieder viel los, aber in diesem Moment gehört der Park und besonders der Olympiaberg einfach mal mir ganz allein.

Leider sieht man die Alpen nicht. In der Nacht hat es geregnet, aber kaum abgekühlt, und so ist es eher dunstig. Man kann die Umrisse mehr ahnen als sehen. Trotzdem immer wieder schön hier oben. Probieren Sie es doch einmal aus. Wenn nicht, ich bin ja im nächsten Jahr sicher wieder oben und werde berichten.

Shana, meine Hündin, war sehr brav, braucht aber natürlich jetzt ihre Sauszeit, und so machen wir uns auf den Weg in den Nordteil des Englischen Gartens.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller