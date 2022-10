Sofalehne zerschmettert Frontscheibe der Polizei

Die Zivilbeamten sind auf Streife, als jemand von der Straßenseite das schwere Teil wirft.

Trudering-Riem - Polizisten im täglichen Einsatz haben bestimmt schon viel gesehen. Alle möglichen Formen von Kriminalität, Gewalt und Zerstörung. Aber auch erfahrene Beamte sind manchmal überrascht, wenn etwa mitten in der Nacht ein Sofateil auf die Frontscheibe fliegt.

So ist es zwei Polizisten nämlich passiert, am Samstag gegen vier Uhr morgens. Die beiden Männer in zivil waren gerade im Streifeneinsatz. Kein Blaulicht, keine Eile, langsame Sichtungsfahrt. Und dann kam der Einschlag an der Helsinkistraße, Höhe Hausnummer 25.

Auf Streife: Sofalehne zertrümmert Frontscheibe

Nach dem Aufprall stiegen die Polizisten aus. Der Beifahrer hatte leichte Schnittverletzungen an der Hand durch die zersplitterte Frontscheibe. Sie vergewisserten sich. Tatsächlich: Eine Sofalehne war auf die Frontscheibe geflogen, etwa 60 Mal 50 Zentimeter, zehn Zentimeter dick. So einige Kilogramm dürfte das wiegen.

Doch weit und breit war niemand zu sehen. Völlig unklar, wer das Teil geworfen hatte. Am Straßenrand jedenfalls stand der Rest des Sofas, aussortiert für den Sperrmüll. Die Polizei ermittelt, wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.