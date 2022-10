Rätselhafter Überfall: Jugendlicher muss sich ausziehen

Ein 16-Jähriger wird am frühen Abend geschlagen, getreten - und gedemütigt.

Berg am Laim - Im Stadtteil Berg am Laim hat sich ein besonders seltsamer Überfall abgespielt. Als ein 16-jähriger am Dienstag gegen 20 Uhr an der Gögginger Straße auf dem Weg nach Hause gewesen ist, bemerkte er, das ihn eine Männergruppe verfolgte. In Rufweite fingen Einzelne aus der Gruppe an, ihn zu beleidigen und beschimpfen.

Wenige Minuten später hatten sie den 16-jährigen Azubi (zum Einzelhandelskaufmann) eingeholt. Unvermittelt begann die Gruppe - der Jugendliche erinnert sich an sieben Personen - auf ihn einzuschlagen und ihn zu treten. Sie warfen ihn zu Boden. Der Grund ist derzeit völlig unklar. Viele Fragen sind offen. War der 16-Jährige ein Zufallsopfer?

Gruppe verprügelt Jugendlichen

Einzelne aus der Gruppe forderten den Azubi nun auf, sich ganz auszuziehen. Der 16-Jährige weigerte sich. Erneut wurde er am Boden liegend getreten und geschlagen. Irgendwann entschied sich der Jugendliche für das geringere Übel und zog sich aus. Bis auf die Socken.

Einer der Schläger nahm ihm das Smartphone ab. Aber nicht, um es einzustecken. Er warf es irgendwohin in die Wiese. Die Männer sammelten nun Schuhe (Marke Nike) und die Kleidung des jungen Mannes ein und verschwanden. Der Jugendliche blieb mit Socken bekleidet zurück.

16-Jähriger bleibt nur in Socken zurück

Völlig verwirrt suchte der 16-Jährige nun sein Handy, das irgendwo in der Wiese liegen musste. Tatsächlich fand er es. Der Azubi wählte erst den Notruf, dann rief er seine Mutter an. Die brachte ihn für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Sofortfahndung der Polizei nach der Gruppe blieb erfolglos.

Die entwendeten Kleidungsstücke und Schuhe sind laut Polizei keine Marken, die sehr teuer wären. Auch Geld hatte die Gruppe dem jungen Mann nicht gestohlen.

Der Fall bleibt rätselhaft. Das Kommissariat 23 ermittelt. Der Gruppe drohen Anzeigen wegen, Raub, Körperverletzung und Nötigung.