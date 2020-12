Nackter Einbrecher in München bieselt in Maschine - 10.000 Euro Schaden

Ein Handwerker (22) bieselt in eine Maschine. Die Polizei findet am Tatort seine Kleider und sein Handy.

München - Ganz nüchtern dürfte der Handwerker (22) aus Obersendling nicht gewesen sein. Er stieg, wie erst jetzt bekannt wurde, in der Nacht auf den 24. Oktober in ein Geschäft in der Kistlerhofstraße ein.

Nackter Einbrecher verursacht Schaden von 10.000 Euro

Dort zog sich der Einbrecher erst einmal aus und legte auch sein Handy ab. Anschließend erleichterte er sich, in dem er in ein recht teures Arbeitsgerät der Firma bieselte. Der Sachschaden an der Maschine wird auf 10.000 Euro geschätzt. Anschließend verließ der Münchner den Tatort wieder.

Als am nächsten Tag die Polizei am Tatort die Spuren sicherte, fiel einem der Beamten ein Mann auf, der irgendetwas in dem Hof des Gebäudes zu suchen schien. Der 22-Jährige vermisste sein Handy. Die Polizei konnte ihm bei der Suche helfen. Der Firmenchef hatte das Smartphone am Tatort gefunden. Es gehört dem jungen Mann, der somit des Einbruchs überführt ist.