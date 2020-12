Nazi-Parolen und Hitlergruß: Mann hält Polizei in Tankstelle auf Trab

In Freimann muss die Polizei einen Mann in einer Tankstelle bändigen. Gegen den 48-Jährigen liegt bereits ein Haftbefehl vor.

Freimannn - An einer Tankstelle in der Ingolstädter Straße hat am Dienstagabend ein 48-Jähriger einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann aus Rumänien sorgte gleich wegen einer Reihe an Vergehen für Aufsehen.

Gegen 23.15 Uhr wurde die Polizei wegen des Mannes verständigt. Der 48-Jährige habe sich laut Polizeiangaben an Alkoholika bedient und dafür nicht bezahlt. Eine eingetroffene Streife kontrollierte den wohnsitzlosen Rumänen und stellte fest, dass er kein Geld dabeihatte.

Mann schreit Nazi-Parolen und zeigt Hitlergruß

Zudem habe er keinen Mund-Nasen-Schutz in der Tankstelle aufgehabt, meldet die Polizei. Während der Kontrolle durch die Beamten sei der Mann dann ausfällig geworden. Er habe Nazi-Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt. Der Rumäne wurde daraufhin festgenommen.

Später stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorlag. Der wurde laut Polizei München nun vollstreckt.