Sexuelle Belästigung in einer Bar: Polizei ermittelt gegen 34-Jährigen

Ein 34-Jähriger soll eine 30-Jährige sexuell belästigt haben. Die Polizei ermittelt.

In einer Schwabinger Bar hat ein 34-Jähriger eine Frau am Sonntag mehrfach belästigt. (Symbolbild)

Schwabing - In einer Bar in Schwabing wurde eine 30-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem 34-Jährigen sexuell belästigt.

34-Jähriger hörte trotz Aufforderung nicht auf

Wie die Polizei berichtet, habe sich die 30-Jährige gegen 1.25 Uhr mit einer Freundin in einer Bar aufgehalten, als ein 34-jähriger Mann sie bedrängte und plötzlich von hinten umarmte. Daraufhin habe sie ihm klar gemacht, dass er damit aufhören solle. Als sie kurze Zeit später zur Toilette ging, wurde sie von dem 34-Jährigen abermals unangemessen berührt - daraufhin verständigte die 30-Jährige die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte vor Ort angetroffen werden und wurde vorläufig festgenommen. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde dieser wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung dauern noch an.