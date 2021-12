Sexualdelikt? Bewusstlose Frau in Laimer Grünanlage gefunden - Zeugen gesucht

Am Montagabend hat ein Passant in einer Grünanlage in Laim eine 32-jährige Frau bewusstlos aufgefunden. Die Polizei geht von einer Sexualstraftat aus.

14. Dezember 2021 - 15:40 Uhr, aktualisiert am 14. Dezember 2021 - 16:19 Uhr | AZ

