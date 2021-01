Seniorin (84) stürzt in Bus - Polizei sucht Fahrgäste

Die Münchnerin stürzt, als der Bus an einer Ampel anfährt. Die Beamten suchen nun nach Fahrgästen, die das Geschehen beobachtet haben.

Die Seniorin war in einem Bus gestürzt. (Symbolbild)

Bogenhausen - Am Donnerstagmittag war die 84-jährige Münchnerin in einem MVG-Bus unterwegs, der die Truderinger Straße stadtauswärts befuhr. An der Kreuzung zur Riedenburger Straße musste der Bus verkehrsbedingt anhalten.

Die 84-Jährige begab sich zur hinteren Seitentüre und blieb dort stehen. Als der Bus bei Grün wieder anfuhr, kam die Frau zu Fall und verletzte sich so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Zum genauen Hergang ermittelt nun die Polizei. Da sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Fahrgäste im Bus befanden, bittet die Polizei diese, sich nun zu melden.

Zeugenaufruf: Personen, insbesondere die Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Linienbus befanden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.