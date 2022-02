Sendling: Zwei Verletzte und 100.000 Euro Schaden bei Brand in Autowerkstatt

Am Samstagnachmittag hat es in einer Autowerkstatt in Sendling gebrannt. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

12. Februar 2022 - 16:42 Uhr | AZ

Thomas Gaulke 11 Die Feuerwehr bekam das Feuer in der Autowerkstatt zügig unter Kontrolle. Thomas Gaulke 11 Den entstandenen Schaden schätzt die Feuerwehr auf rund 100.000 Euro.