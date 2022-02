Riem: Hoher Sachschaden bei Terrassenbrand

Ein Terrassenbrand hat am Donnerstagnachmittag in Riem einen hohen Sachschaden verursacht. Der Auslöser war wohl ein defektes Wärmeverbundsystem.

Bei einem Terrassenbrand in Riem entstand ein hoher Sachschaden.

Riem - Am Donnerstagnachmittag ist bei einem Terrassenbrand in Riem ein hoher Sachschaden von rund 40.000 Euro entstanden. Dies berichtet die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte beim Brandort in der Ika-Freudenberg-Straße eintrafen, war das Feuer von der Terrasse bereits auf das angrenzende Nachbargebäude übergetreten.

Defektes Wärmeverbundsystem als Brandursache

Um weitere Schäden zu verhindern entfernten die Einsatzkräfte eine Gasflasche aus den Flammen, bevor die Löscharbeiten beginnen konnten. Der Auslöser für den Brand war wohl ein defektes Wärmeverbundsystem. Personen wurden nicht gefährdet. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.