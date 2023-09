Sendling: Mit Schlägen und Tritten – Jugendbande will zwei Teenager abziehen

In Sendling bedrohten fünf Kinder im Alter von 14 bis 15 Jahren zwei Jugendliche. Beute gab es keine, dafür aber eine Anzeige von der Polizei.

Sendling - Erneut ein Fall von Jugendkriminalität in München. Am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, wurden ein 17- und ein 18-Jähriger aus München Opfer. Wie die Polizei berichtet, wurden die beiden Teenager von einer Gruppe Münchner Jugendlicher im Alter von 14 bis 15 Jahren angesprochen. Die Gruppe gab an, ein Messer dabei zu haben und lotste mit dieser Androhung den 17- und 18-Jährigen in einen Hinterhof. Dort forderte die Gruppe Geld von den beiden und traktierte sie zudem mit Tritten und Schlägen, Beute konnten sie allerdings keine machen.

Jugendkriminalität in Sendling: Teenager mit Schlägen und Tritten attackiert

Das attackierte Duo konnte sich an einen Passanten wenden, der auf die bedrohliche Situation aufmerksam wurde. Daraufhin nahmen die fünf jugendlichen Angreifer Reißaus.

Die alarmierte Polizei konnte die flüchtigen Kids allerdings unweit des Tatorts antreffen und aufgrund der Täterbeschreibungen als Tatverdächtige identifizieren.

Gegen das kriminelle Teenie-Quintett wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter räuberischer Erpressung gestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Jugendlichen nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und ihren Eltern übergeben.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Plinganserstraße, Lindenschmitstraße, Albert-Roßhaupter-Straße und Am Harras (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.