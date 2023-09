Mehrere Brände binnen drei Tagen: Ist in Aubing ein Feuerteufel unterwegs?

Mehrere Brandstiftungen binnen weniger Tage in Aubing. Taten eines Serien-Brandstifters? Die Polizei schließt das nicht aus.

Aubing - Treibt in Aubing ein Serien-Brandstifter sein Unwesen? Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen Dienstag, 5. September und Donnerstag, 7. September, an vier Örtlichkeiten in Aubing zu Brandlegungen.

Ist in Aubing ein Serien-Brandstifter unterwegs?

Alleine am Dienstagmorgen, gegen 2 Uhr, standen in der Grabenfleckstraße Ecke Altostraße drei Wertstoffcontainer in Flammen, auch ein Altkleidercontainer und ein Verkehrszeichen wiesen Brandspuren auf.

Am Donnerstag wurden zwischen 4 Uhr und 4.40 Uhr drei Mülltonnen in Brand gesetzt, die in der Alto- und der Eichenauer Straße aufgestellt waren. Die Brände konnten jeweils von der Münchner Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhen von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei den Bränden um den oder dieselben Täter handeln könnte. Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grabenfleckstraße, Altostraße, Eichenauer Straße, Wildenrother Straße und Gotzmannstraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.