Oldtimer in der Halle: 250.000 Euro Schaden bei Feuer auf Bauernhof

Bei dem Brand auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Obermenzing wurde niemand verletzt. Weil dort auch einige Oldtimer untergestellt waren, entstand allerdings ein hoher Sachschaden.

Obermenzing - Die Polizei ermittelt zur Ursache: Am Dienstagnachmittag hat es auf einem Bauernhof in Obermenzing gebrannt. Die Münchner Feuerwehr bekam den Brand schnell in den Griff, ein hoher Sachschaden war allerdings nicht zu verhindern.

Feuer auf Hof in Obermenzing: Betreiber hört "seltsames Knistern vor der Halle"

Wie die Feuerwehr mitteilt, beziffert sie den Schaden nach ersten Einschätzungen mit rund 250.000 Euro; bei dem Brand auf dem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Breiter Weg wurde niemand verletzt.

Gegen 16.15 Uhr hatte der Betreiber des Hofes den Angaben zufolge bei Arbeiten in der Fahrzeughalle zunächst "ein seltsames Knistern vor der Halle" vernommen und dann eine starke Rauchentwicklung unter einem Vordach der Fahrzeughalle festgestellt, wo verschiedene Materialien gelagert waren.

Oldtimer in der Halle: Rund 250.000 Euro Schaden bei Feuer in Obermenzing

Bereits auf der Anfahrt konnten die alarmierten Einsatzkräfte eine starke und von weitem sichtbare Rauchentwicklung erkennen. Drei Trupps, ausgerüstet mit Pressluftatmern, zwei C-Strahlrohren und einem Schnellangriffsrohr, bekämpften das Feuer.

Weil die Flammen bereits auf das Dach und die angrenzenden Bäume übergriffen, sei Eile geboten gewesen. Mit vereinten Kräften habe man das Feuer zügig abgelöscht und einen noch größeren Schaden abwenden können.

Schnelles Handeln war gefragt: Das Feuer griff bereits auf das Dach und die angrenzenden Bäume über. © Berufsfeuerwehr München

Die Einsatzkräfte öffneten das Dach und löschten weitere Glutnester. In der Fahrzeughalle befanden sich verschiedene Fahrzeuge. Unter anderem wurden Oldtimer durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.