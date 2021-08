Schwerverletzt! Rad und E-Scooter übersehen und angefahren

Immer wieder kommt es an Kreuzungen zu Zusammenstößen zwischen Autos und Radlern oder Scooter-Fahrern. Am Samstag sind gleich zwei Zweiradfahrer im Krankenhaus gelandet, weil ihre Vorfahrt missachtet wurde.

Beim Rechtsabbiegen kam es an zwei Münchner Kreuzungen zu schweren Unfällen mit Personenschaden. (Symbolbild)

Schwabing / Altstadt - Am frühen Samstagmorgen sind nach Angaben der Polizei mehrere Zweiradfahrer bei Unfällen mit Autos schwer verletzt worden. In beiden Fällen missachteten die Autofahrer die Vorfahrtsregelungen an Straßenkreuzungen.

Mercedes rammt E-Scooter

Gegen 1.40 Uhr übersah ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer beim Rechtsabbiegen von der Rumford- in die Reichenbachstraße in Richtung Innenstadt einen E-Scooter-Fahrer.

Der Zweiradfahrer wollte geradeaus weiterfahren. Beide Ampeln zeigten grünes Licht.

Der Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und erfasste den Scooter. Der 23-Jährige wurde zu Boden geschleudert.

VW-Fahrer fährt Radlerin um

Gegen 05.45 Uhr übersah ein 55-jähriger VW-Fahrer in der Lyonel-Feininger-Straße eine 35-jährige Radlerin, als er nach rechts in die Schenkendorfstraße einbiegen wollte.

Die Radlerin fuhr auf dem Fahrradweg parallel zur Straße in Richtung Innenstadt.

An der Kreuzung schnitt ihr der VW-Fahrer trotz entsprechender Beschilderung die Vorfahrt ab. Die 35-Jährige prallte auf die Motorhaube und mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe.

Beide Unfallopfer mussten mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in Münchner Kliniken gebracht werden, wo sie stationär behandelt werden. Die Autofahrer blieben jeweils unverletzt

In beiden Fällen ermittelt jetzt die Verkehrspolizei.