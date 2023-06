Schwer verletzt: Frau stürzt ins Gleisbett und wird überrollt

Am Mittwoch ist eine junge Frau in Neuperlach von einer einfahrenden U-Bahn überrollt worden.

Neuperlach - Am Mittwochmittag ist eine junge Frau am U-Bahnhof Neuperlach ins Gleisbett gestürzt und überrollt worden. Sie konnte mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Wie die Feuerwehr vermeldet, stürzte die 30-jährige Frau wohl durch eine mögliche plötzliche Erkrankung in das Gleisbett und blieb dort regungslos liegen. Der sich nur kurz darauf einfahrende Zug überrollte die Frau. Über die Münchner Verkehrsbetriebe wurde der Notruf an die integrierte Leitstelle abgesetzt.

Frau wird von U-Bahn überfahren

Die eintreffenden Einsatzkräfte begaben sich daraufhin mit einer Schleifkorbtrage unter den Zug und konnten bei der verunglückten Frau erste medizinische Maßnahmen einleiten. Kurze Zeit später wurde die Patientin in der Trage befreit und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Sie wurde anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Die zwei U-Bahnfahrer und eine Passantin wurden vom ebenso alarmierten Kriseninterventionsteam (KIT) vor Ort versorgt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im U-Bahnverkehr kam es durch den Vorfall zu erheblichen Behinderungen.