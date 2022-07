Schwabing: Rentnerpaar streitet, sie zückt das Küchenmesser

Die Schwabingerin bedroht ihren jüngeren Ehemann. Der ruft die Polizei.

Schwabing - Der ehemalige Chef der Münchner Mordkommission, Josef Wilfling, sollte recht behalten. Bei vielen Interviews, die er gab, sagte er stets: "Niemals in der Küche streiten!" Zu viele Hieb- und Stichwaffen gebe es dort. Das hätte mal jemand diesem Schwabinger Paar sagen sollen.

Als seine Frau das Messer zieht, ruft der Rentner sofort die Polizei

Als die beiden Rentner am Montagabend etwas lauter wurden und zufällig in der Küche standen, zog sie plötzlich das Messer. Zwar richtete sie (75) die Klinge nicht in Richtung ihres Ehemannes (67). Doch der wähnte sich offenbar in Gefahr und setzte umgehend einen Notruf bei der Polizei ab.

Die Beamten rückten unverzüglich an. Die Frau saß im Treppenhaus und ließ sich widerstandslos sichern. Auf die Polizisten wirkte die Frau psychisch instabil, weswegen sie zunächst in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde. Das Kommissariat 22 hat die Ermittlungen übernommen.