Rechte Pöbler an der Münchner Freiheit: Polizei sucht Zeugen

Drei Männer haben am Samstagabend an der Münchner Freiheit Passanten angepöbelt und rechte Parolen gebrüllt. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Rechte haben in der U-Bahn gepöbelt, die Polizei sucht Zeugen.

Münchner Freiheit - Sie waren am Samstagabend gegen 21.20 Uhr am U-Bahnhof Münchner Freiheit unterwegs, haben Passanten provoziert und das auch mit "Anspielungen auf Verbrechen während der NS-Zeit", wie die Münchner Polizei es beschreibt.

Anschließend machten sich die drei Männer mit der U6 auf den Weg Richtung Odeonsplatz und waren auch während der Fahrt gegenüber anderen Passagieren aggressiv. Einer der Fahrgäste ging danach zur Polizei und erstattete Anzeige.

Polizei ermittelt im rechten Milieu

Das Kommissariat 44, das sich mit rechten Staatsschutzdelikten befasst, hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun die drei Männer. Einer von ihnen trug eine schwarze Undercut-Frisur und eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift.

Zeugen der Geschehnisse vom Samstagabend, die an der Münchner Freiheit oder am U-Bahnhof Odeonsplatz etwas gesehen haben, sollen das Kommissariat 44 per Telefon 089/2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren.